Трамп приїхав на черговий суд. Його формально арештували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що його буде притягнуто до відповідальності за звинуваченням у неналежному поводженні з секретними документами.

Слухання у вівторок відбуватиметься як "первісна явка", а також як так зване пред'явлення обвинувачення, і у Трампа буде можливість виступити зі своєю заявою у справі.

Адвокати Трампа і помічника та співобвинуваченого Трампа Волта Науті виступатимуть у суді від їхнього імені, а правила Флориди вимагають, щоб обвинуваченим забороняли принаймні одного адвоката у штаті, який представляє їх.

На слуханні мировий суддя обговорить пакет застави, який дасть змогу обвинуваченим не перебувати під вартою в очікуванні суду. Прокуратура може вимагати накласти обмеження на Трампа і Науту, заборонивши їхнє спілкування зі свідками.

Начальник контррозвідки Міністерства юстиції Джей Бретт, який досі був ключовим гравцем у розслідуванні документів, зазначений у документі у справі як представник уряду.

Позиція Трампа

Трамп відмовився визнати себе винним у зберіганні секретних матеріалів і перешкоджанні правосуддю на засіданні суду в Маямі.

В чому суть справи

Колишньому президенту США Дональду Трампу та його соратнику Уолту Наути пред’явлені обвинувачення з 37 пунктів. У п'ятницю, 9 червня було розпечатно федеральне звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа та його соратника Уолта Наути.

У серпні минулого року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом "секретно", які він мав здати до Національного архіву. Пізніше Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

В червні 2023 року було отримано доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану.