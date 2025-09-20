Трамп припустив, що Сі Цзіньпін допоможе завершити війну в Україні

Розмова Трампа і Сі Цзіньпіна та питання України

Нагадаємо, 19 вересня в п'ятницю між Трампом і Сі Цзіньпіном відбулася телефонна розмова. За словами американського лідера, дзвінок був дуже продуктивним і сторони досягли прогресу в багатьох питаннях, включно з війною в Україні.

"Ми досягли прогресу з багатьох важливих питань, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю покласти край війні між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok", - написав він у соцмережах.

Також Трамп анонсував, що разом із Сі Цзіньпіном вони погодили зустріч на саміті лідерів АТЕС у Південній Кореї.

Крім того, у лідерів є домовленість, що Трамп відвідає Китай на початку наступного року, а Сі Цзіньпін приїде до США у "відповідний час".

Важливо зазначити, що китайські ЗМІ, зокрема, агентство "Сіньхуа" теж згадало низку домовленостей, однак про обговорення питання завершення війни РФ проти України нічого сказано не було.

Як відомо, після саміту на Алясці та прийому Трампом президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів очікувалося, що питання закінчення війни добігає логічного завершення.

Зокрема, мала відбутися двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним, а потім тристоронній саміт за участю лідера США. Однак у РФ укотре почали вигадувати причини, щоб цього не сталося.