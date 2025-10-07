Трамп: припинити війну в Україні може бути складніше, ніж на Близькому Сході

За словами Трампа, угода зі встановлення миру на Близькому Сході вже близька до укладення. Після того, як "було вбито десятки мільйонів людей", є шанс на завершення війни.

Трамп також додав, що водночас війна РФ проти України триває, минулого тижня "було вбито 7 812 людей". Це переважно солдати.

"Це безумство - просто безумство. Я думав, що це буде одним із простих випадків. У мене хороші стосунки з Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), і я думав, що це питання можна буде залагодити. Я дуже розчарований у ньому, тому що вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що, можливо, це навіть складніше, ніж Близький Схід", - зазначив президент.