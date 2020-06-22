Трамп приостановит выдачу ряда виз до конца года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подпишет указ, который приостановит выдачу ряда виз. Среди них некоторые категории трудовых виз.

Об этом сообщает Business Standart.

Отмечается, что такое решение президента

Также Трамп планирует продлить ограничения в отношении Greencard.

"Указ приостановит доступ к рабочим визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз категории J до конца года. Выдача новых грин-карт также будет приостановлена до конца года", - говорится в сообщении.

При этом, критики данной меры заявляют, что Дональд Трамп использует пандемию, чтобы "сформулировать свою давнюю цель ограничить иммиграцию в Соединенные Штаты".

Напомним, США запретили пассажирские авиарейсы из Китая.

Кроме того, в Китае пообещали "жесткие контрмеры" в ответ на давление со стороны Вашингтона.