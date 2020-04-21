Трамп приостановит выдачу грин-карт, - NYT

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее грин-карты были шансом для иммигрантов получить вид на жительство в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен объявить во вторник, 21 апреля, о приостановке выдачи грин-карт. Как передает РБК-Украина, об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в США, Трамп собирается приостановить, объяснив это необходимыми мерами из-за пандемии коронавируса.

По данным газеты, запрет коснется выдачи большинства грин-карт и затронет десятки тысяч людей. Ранее Трамп уже заявлял, что в связи с пандемией коронавируса намерен приостановить иммиграцию в США.

Напомним, 20 апреля Трамп заявил, что распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов - чтобы защитить рабочие места для американских граждан.

Добавим, что в условиях ослабления экономики один из крупнейших банков в мире, Bank of America, повысил свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов за унцию, что почти в два раза выше текущей цены. Отмечается, что банк повысил свою цель с 2000 долларов, поскольку политики по всему миру направляют огромные финансовые и монетарные стимулы с целью поддержать экономику, пострадавшую из-за коронавируса.