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Трамп припинить видачу грін-карт, - NYT

Новини » Суспільство     21.04.2020 - 23:35
Трамп припинить видачу грін-карт, - NYT
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше грін-карти були шансом для іммігрантів отримати вид на проживання в США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір оголосити у вівторок, 21 квітня, про припинення видачі грін-карт. Як передає РБК-Україна, про це повідомила газета New York Times з посиланням на джерела.

Видачу грін-карт, що дають право на постійне проживання в США, Трамп збирається призупинити, пояснивши це необхідними заходами з причини пандемії коронавірусу.

За даними газети, заборона торкнеться видачі більшості грін-карт і зачепить десятки тисяч людей. Раніше Трамп уже заявляв, що у зв'язку з пандемією коронавірусу має намір призупинити імміграцію в США.

Нагадаємо, 20 квітня Трамп заявив, що розпорядився припинити видачу віз для іммігрантів - щоб захистити робочі місця для американських громадян.

Додамо, що в умовах ослаблення економіки один з найбільших банків в світі, Bank of America, підвищив свою 18-місячну цільову ціну на золото до 3000 доларів за унцію, що майже в два рази вище поточної ціни. Відзначається, що банк підвищив свою ціль з 2000 доларів, оскільки політики по всьому світу направляють величезні фінансові та монетарні стимули з метою підтримати економіку, яка постраждала через коронавірус.

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