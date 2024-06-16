Трамп пригрозив зупинити допомогу Україні ще до переобрання

Колишній президент США та кандидат на виборах президента Дональд Трамп розкритикував масштаби підтримки України та пригрозив зупинити фінансову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на передвиборчому заході Turning Point USA у Детройті.
Він заявив, що незадоволений підтримкою України з боку США, бо нібито запити України "ніколи не припиняються".
"Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, що колись жили. Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, він йде з 60 млрд доларів... Він тільки-но поїхав 4 дні тому з 60 мільярдами, приїхав додому та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. Це ніколи не скінчиться. Я це розв’яжу ще до того, як візьму Білий дім", - заявив Трамп.
При цьому колишній президент заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському через те, як той повівся під час скандалу у 2019 році. Тоді Зеленський не підтвердив погрози з боку Трампа.
У листопаді 2024 року у США відбудуться вибори президента. Головними кандидатами на пост президента є чинний американський лідер Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп.
Вчора Байден та Трамп домовилися про перші передвиборчі дебати.
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