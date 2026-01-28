Трамп пригрозив Ірану новою армадою кораблів, але не виключив дипломатію

США посилюють присутність навколо Ірану

Станом на 27 січня, авіаносець "Авраам Лінкольн" у супроводі трьох кораблів із ракетами Tomahawk увійшов до зони відповідальності Центрального командування США.

Окрім флоту, Пентагон посилив ударну авіацію та захист: до регіону направлено десяток додаткових штурмовиків F-15E та розгорнуто системи ППО Patriot та THAAD для захисту американських баз. Також відомо, що дальні бомбардувальники на території США приведені у стан підвищеної готовності.

На тлі посилення військової присутності Білий дім висунув Тегерану низку умов для угоди, серед яких повне вивезення збагаченого урану та обмеження ракетної програми.

Також нещодавно розвідка США повідомила президенту США, що уряд Ірану зараз є найслабшим від 1979 року. На тлі економічного краху Тегерана до регіону прибув авіаносець "Авраам Лінкольн" із ракетним супроводом.

Протести, що спалахнули наприкінці 2025 року, охопили навіть ті райони країни, які традиційно вважалися оплотом підтримки верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.