Війна в Україні

Трамп пригрозив ХАМАС великими проблемами, якщо бойовики прикриватимуться заручниками

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бойовики ХАМАС можуть зіткнутися з великими проблемами в разі, якщо вони використовуватимуть заручників як "щит".

Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.

"Побачимо, що станеться, тому що я чув, що ХАМАС намагається використати стару схему з "людським щитом". І якщо вони це зроблять, у них будуть великі проблеми. У них будуть великі проблеми", - наголосив Трамп.

Він уточнив, що бойовики ХАМАС кілька днів тому заявили про свої плани використовувати заручників як "щит".

"Це те, що давно не робилося, знаєте? Повірте мені, якщо вони це зроблять, у них будуть великі проблеми", - додав президент.

Варто зауважити, що йдеться про тих заручників, яких бойовики ХАМАС захопили під час вторгнення в Ізраїль у жовтні 2023 року.

Новий наступ Ізраїлю

Нагадаємо, Ізраїль у ніч на 16 вересня розпочав наступ на Газу - найбільше місто Сектора Газа.

Як розповів представник Армії оборони Ізраїлю, війська Ізраїлю вже кілька тижнів перебували на околицях Гази і вночі почали просування до центру міста.

При цьому в Ізраїлі стверджують, що велика кількість населення Гази виїхала з міста через активні бойові дії.

