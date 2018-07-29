Трамп погрожує заблокувати роботу уряду США

Подібну заяву Трамп зробив у зв'язку з будівництвом стіни між США і Мексикою

Президент США Дональд Трамп погрожує заблокувати роботу уряду, якщо демократи в Конгресі не підтримають його програму забезпечення безпеки США, яка передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це він повідомив сьогодні, 29 липня, на своїй сторінці в Twitter.

"Ми повинні... нарешті, перейти до імміграційної системи, заснованої на заслугах (іммігрантів, - ред.). Нам треба, щоб у нашу країну приїжджали великі люди", - написав Трамп.

Скріншот (twitter.com/realDonaldTrump)

Нагадаємо, 2 липня новий президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор повідомив, що запропонував Трампу план скорочення міграції.

"Мені зателефонував Дональд Трамп, ми розмовляли протягом півгодини. Я запропонував виробити всеосяжну угоду; проекти розвитку, які сприяли б створенню робочих місць в Мексиці, а разом з цим скоротили б міграцію і поліпшили безпеку", - написав він.

Крім того, співрозмовники під час зустрічі обговорили Північноамериканську угоду про вільну торгівлю та можливу окрему торговельну угоду між Мексикою і США. Лопес Обрадор зазначив, що Трамп поставився до нього шанобливо.