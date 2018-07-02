Президент Мексики предложил Трампу план по сокращению миграции

Новый президент Мексики провел с Трампом телефонный разговор

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу план по сокращению миграции. Об этом Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал в своем Twitter.

"Мне позвонил Дональд Трамп, мы разговаривали в течение получаса. Я предложил выработать всеобъемлющее соглашение; проекты развития, которые способствовали бы созданию рабочих мест в Мексике, а вместе с этим сократили бы миграцию и улучшили безопасность", - написал он.

Лопес Обрадор также сообщил, что Трамп отнесся к нему уважительно.

Кроме того, собеседники во время встречи обсудили Североамериканское соглашение о свободной торговле и возможную отдельную торговую сделку между Мексикой и США.

Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 2, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что по всей территории Соединенных Штатов Америки (США) прошли митинги против миграционной политики президента Дональда Трампа. Участие в протестах приняли десятки тысяч человек.

Протесты прошли в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других больших и малых городах США.