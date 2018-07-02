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Интервью

Президент Мексики предложил Трампу план по сокращению миграции

НовостиПолитика    02.07.2018 - 23:44
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Новый президент Мексики провел с Трампом телефонный разговор

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу план по сокращению миграции. Об этом Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал в своем Twitter.

"Мне позвонил Дональд Трамп, мы разговаривали в течение получаса. Я предложил выработать всеобъемлющее соглашение; проекты развития, которые способствовали бы созданию рабочих мест в Мексике, а вместе с этим сократили бы миграцию и улучшили безопасность", - написал он.

Лопес Обрадор также сообщил, что Трамп отнесся к нему уважительно.

Кроме того, собеседники во время встречи обсудили Североамериканское соглашение о свободной торговле и возможную отдельную торговую сделку между Мексикой и США.

Напомним, ранее сообщалось, что по всей территории Соединенных Штатов Америки (США) прошли митинги против миграционной политики президента Дональда Трампа. Участие в протестах приняли десятки тысяч человек.

Протесты прошли в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других больших и малых городах США.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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