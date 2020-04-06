Трамп пригрозил ввести пошлину на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп может ввести пошлину на импорт сырой нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Голос Америки”.

Как сообщается, в пятницу Трамп встречался с представителями нефтедобывающих компаний, ряд которых был вынужден приостановить работу из-за резкого падения цен, поскольку добыча сланцевой нефти является нерентабельным.

В результате чего, он заявил, что Соединенные Штаты могут ввести пошлину на импорт, чтобы защитить американскую нефтяную отрасль от резкого обвала цен на мировом рынке в случае, если Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время не договорятся о сокращении объемов добычи нефти.

Представители нефтеперерабатывающего бизнеса написали Трампу письмо с просьбой не вводить пошлины, поскольку его введение приведет в частности к росту цен на бензин.

Как отмечается, США импортируют нефть как из Саудовской Аравии, так и из России.

Напомним, американские производители нефти начали лоббистскую кампанию за введение санкций против Саудовской Аравии и России, призывая их снизить производство сырья. В США заявили, что производить сланцевую нефть нерентабельно при ценах ниже 50 долларов за баррель.