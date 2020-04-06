Трамп пригрозив запровадити мито на імпорт нафти

Президент США Дональд Трамп може запровадити мито на імпорт сирої нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Голос Америки”.

Як повідомляється, у п’ятницю Трамп зустрічався з представниками нафтовидобувних компаній, низка яких були змушені призупинити роботу через різке падіння цін, оскільки видобуток сланцевої нафти є нерентабельним.

У результаті чого, він заявив, що Сполучені Штати можуть ввести мито на імпорт, щоб захистити американську нафтову галузь від різкого обвалу цін на світовому ринку у випадку, якщо Росія і Саудівська Аравія найближчим часом не домовляться про скорочення обсягів видобутку нафти.

Представники нафтопереробного бізнесу написали Трампу листа з проханням не вводити мита, оскільки його введення призведе зокрема до зростання цін на бензин.

Як зазначається, США імпортують нафту як з Саудівської Аравії, так і з Росії.

Нагадаємо, американські виробники нафти почали лобістську кампанію за введення санкцій проти Саудівської Аравії і Росії, закликаючи їх знизити виробництво сировини. В США заявили, що виробляти сланцеву нафту нерентабельно при цінах нижче 50 доларів за барель.