Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае "запретных" действий

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями, если будут предприняты "запретные" действия в Сирии, после вывода американских войск. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам Трампа, Турция и европейские страны должны следить за захваченными бойцами ИГИЛ и их семьями.

"Если Турция сделает что-то, что я посчитаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% Халифата ИГИЛ. Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию", - написал Трамп.

Отметим, после информации о выводе войск из Сирии в США появились опасения, что это может открыть путь для турецкого удара по курдским силам, давно объединенным с Вашингтоном.

Ранее президент Турции Раджеп Эрдоган заявлял, что Турция готова к началу военной операции в северной части Сирии, где планируется создание "безопасной зоны". По словам Эрдогана, турецкое командование уже получило необходимые указания.