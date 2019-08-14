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Трамп снова пригрозил, что США выйдут из ВТО

Новости » Политика    14.08.2019 - 06:32
Трамп снова пригрозил, что США выйдут из ВТО
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Он заявил, что США годами были обмануты

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает DW.

Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 13 августа, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания).

"Мы выйдем, если будем вынуждены. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - сказал Трамп.

Ранее Трамп неоднократно обрушивался с критикой на базирующуюся в Женеве ВТО. Предметом его негодования, в частности, становилось то, что Китай имеет в составе организации статус развивающейся страны.

Напомним, год назад президент США Дональд Трамп уже угрожал, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО).

После этого глава ВТО сказал, что проблемы, вызвавшие заявление Трампа, не являются новыми.

"Без паники. Обеспокоенность США в отношении тех сфер работы ВТО, которые они хотели бы улучшить, не является чем-то новым. И я думаю, что то, что он (Дональд Трамп, - ред.) сказал вчера, согласуется с тем, что они высказали раньше", - сказал Азеведу.

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