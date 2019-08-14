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Трамп знову пригрозив, що США вийдуть з СОТ

Новини » Політика    14.08.2019 - 06:32
Трамп знову пригрозив, що США вийдуть з СОТ
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Він заявив, що США роками були обмануті

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Вашингтон може вийти зі складу Всесвітньої торгової організації (СОТ). Про це повідомляє DW.

Відповідну заяву американський лідер зробив у вівторок, 13 серпня, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-голландського концерну Shell в місті Монака (штат Пенсільванія).

"Ми вийдемо, якщо будемо змушені. Ми знаємо, що вони роками обманювали нас, і більше подібне не повториться", - сказав Трамп.

Раніше Трамп неодноразово нападав з критикою на що базується в Женеві СОТ. Предметом його обурення, зокрема, ставало те, що Китай має в складі організації статус країни, що розвивається.

Нагадаємо, рік тому президент США Дональд Трамп уже погрожував, що США можуть вийти з Всесвітньої торгової організації (СОТ).

Після цього глава СОТ сказав, що проблеми, які викликали заяву Трампа, не є новими.

"Без паніки. Стурбованість США щодо тих сфер роботи СОТ, які вони хотіли б поліпшити, не є чимось новим. І я думаю, що те, що він (Дональд Трамп, - ред.) сказав вчора, узгоджується з тим, що вони висловили раніше", - сказав Азеведу.

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