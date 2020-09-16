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Трамп пригрозил принять меры против ВТО из-за Китая

Вашингтон, Среда 16 сентября 2020 06:59
Трамп пригрозил принять меры против ВТО из-за Китая
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты примут меры в ответ на решение Всемирной торговой организации признать незаконным повышение пошлин на китайские товары, С таким заявлением выступил во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя решение комиссии ВТО.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп отметил, что не является большим поклонником ВТО.

"Нам придется что-то делать с ВТО, потому что они позволили Китаю избежать наказания... Может, они оказали нам большую услугу", - сказал он.

Во вторник ВТО сообщила, что США нарушили правила глобальной торговли, введя многомиллиардные пошлины в отношении Китая.

Специально созданная комиссия пришла к выводу, что американские пошлины нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные Вашингтоном с ВТО.

Группа экспертов также заключила, что США не дали адекватного объяснения на предмет того, почему их меры должны являться исключением из правил.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай.

Также РБК-Украина писало, что Трамп готов был рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик.

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Новости Украины В мире Всемирная торговая организацияКитайДональд Трамп
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