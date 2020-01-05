Трамп пригрозил применить новое вооружение за 2 трлн долларов против Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану применением нового вооружения в случае атак со стороны Тегерана против американских военных баз. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

По его словам, США готово применить новое вооружение, на которое было потрачено 2 триллиона долларов.

"Соединенные Штаты только что потратили 2 трлн долларов на военное оборудование… Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения в их сторону без колебаний", - заявил Трамп.

Напомним, 3 января по приказу Трампа военные США нанесли удар возле аэропорта в Иране по автоколонне. В результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Позже президент США назвал Сулеймани "террористом номер один в мире", а также заявил, что Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

Ранее Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если произойдут атаки на американцев. При этом в список могут быть включены также объекты культуры.