Трамп пригрозив Китаю новими митами

Якщо Китай продовжить дзеркально відповідати, США впровадять 10% мито на китайські товари на суму 200 млрд доларів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив запровадити нові мита 10% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Президент США заявив, що попросив торгового представника США визначити перелік китайських товарів,на які можуть бути запроваджені нові мита і що такий крок буде відповіддю на дзеркальне рішення Китаю підвищити мита на американські товари на 50 млрд доларів.

"Коли законодавчий процес буде завершений, ці мита набудуть чинності, якщо Китай наполягатиме на впровадженні нових мит, про які він нещодавно оголосив", - заявив Трамп.

Трамп додав, що, якщо Китай знову підвищить свої мита у відповідь на останній крок США, "ми відповімо на це, запровадивши додаткові мита ще на 200 мільярдів доларів".

Американський президент також зауважив, що в нього чудові стосунки з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і вони "продовжать спільну роботу з багатьох питань", але США більше не будуть надавати переваги в торгівлі Китаю чи іншим країнам світу".

Нагадаємо, Китай ухвалив рішення запровадити 25-відсоткове ввізне мито на 659 найменувань товарів, що імпортуються з США на суму близько 50 мільярдів доларів у рамках дзеркальної відповіді на запроваджені раніше мита США.