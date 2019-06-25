Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в ответ на новые атаки. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

По словам Трампа, в случае новой атаки Тегерана против Соединенных Штатов, ответ Вашингтона будет мощным вплоть до уничтожения. Он добавил, что Иран не понимает реального положения вещей.

"Чрезвычайно безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и преобладающей силой. В некоторых аспектах преимущество будет означать уничтожение", - заявил президент США.

Напомним, в понедельник, 24 июня, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана из-за уничтожения американского беспилотника. Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Позже, президент Ирана Хассан Рухани, комментируя новые санкции Соединенных Штатов Америки, назвал политику президента США Дональда Трампа выражением отчаяния. Рухани осудил новые американские санкции, назвав их "нелепыми".