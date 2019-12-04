Трамп пригрозил Германии санкциями из-за низких расходов на оборону

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Германия должна увеличить свои оборонные расходы, или же Вашингтон будет вынужден ввести против нее торговые санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Так, в преддверии двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель американский президент призвал Берлин увеличить свои оборонные расходы, чтобы избежать торговых санкций.

"Они должны (увеличить расходы - ред.). Иначе, если они этого не хотят, мне придется что-то делать с торговлей", - заявил Трамп.

Такое заявление президента США было сделано на фоне конфликта между Вашингтоном и Евросоюзом из-за взносов в общий бюджет НАТО. Трамп считает, что взносы США великоваты, а Германия вносит в общий бюджет слишком мало.

Напомним, ранее США объявили о сокращении размера взноса в бюджет НАТО до 16%. Сокращение расходов подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он пояснил, что в НАТО согласились с новой формулой распределения расходов, по которой США будут платить меньше, а Германия больше предыдущей суммы. По новой формуле затраты Вашингтона и Берлина будут составлять около 16%.

Кроме того, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп использует повышение тарифов на товары в качестве рычага давления при заключении торговых соглашений с Китаем, Францией и другими европейскими странами. Пенс отметил, что в такой способ Трамп хочет достичь свободной торговли.