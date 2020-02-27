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Трамп может приехать в Украину, - The Guardian

Новости » Политика     27.02.2020 - 11:51
Трамп может приехать в Украину, - The Guardian
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп и Джонсон могут перед визитом в Россию могут посетить Украину

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут перед визитом в Россию посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание The Guardian.

Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве. Другим вариантом является посещение Москвы и участие в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.

Издание пишет, что "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".

Однако, The Guardian пишет, что Трамп и Джонсон еще не приняли решение.

Напомним, американский президент заявил, что хочет примирения Украины и Российской Федерации. До этого он говорил, что видит прогресс в отношениях Украины и РФ.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу с президентом США Дональдом Трампом в прошлом году. Встреча проходила в рамках визита президента Украины в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Во время нее Владимир Зеленский пригласил президента США приехать в Украину.

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