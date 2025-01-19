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Трамп прибув у Вашингтон перед інавгурацією. ЗМІ дізналися деталі

фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Новообраний президент США Дональд Трамп перед інавгурацією прибув до Вашингтона 18 січня. Вона має відбутися 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

У неділю, 19 січня, напередодні своєї інавгурації, Трамп має взяти участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після мітингу відбудеться приватна вечеря.

День інавгурації Трампа

Перемога Трампа на виборах у США

На початку листопада 2024 року у США відбулися президентські вибори. У перегонах здобув перемогу республіканець Дональд Трамп. Це вже другий його президентський термін.

Зазначимо, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться в приміщенні, а не на вулиці 20 січня. Причиною стали небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні цього дня. Таке рішення було прийнято вперше з 1985 року.

Раніше РБК-Україна розповідало, де і коли дивитися інавгурацію Трампа.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп