Трамп прибув у Вашингтон перед інавгурацією. ЗМІ дізналися деталі

Перемога Трампа на виборах у США

На початку листопада 2024 року у США відбулися президентські вибори. У перегонах здобув перемогу республіканець Дональд Трамп. Це вже другий його президентський термін.

Зазначимо, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться в приміщенні, а не на вулиці 20 січня. Причиною стали небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні цього дня. Таке рішення було прийнято вперше з 1985 року.

Раніше РБК-Україна розповідало, де і коли дивитися інавгурацію Трампа.

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