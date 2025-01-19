Трамп прибув у Вашингтон перед інавгурацією. ЗМІ дізналися деталі

Новообраний президент США Дональд Трамп перед інавгурацією прибув до Вашингтона 18 січня. Вона має відбутися 20 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
У неділю, 19 січня, напередодні своєї інавгурації, Трамп має взяти участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після мітингу відбудеться приватна вечеря.
На початку листопада 2024 року у США відбулися президентські вибори. У перегонах здобув перемогу республіканець Дональд Трамп. Це вже другий його президентський термін.
Зазначимо, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться в приміщенні, а не на вулиці 20 січня. Причиною стали небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні цього дня. Таке рішення було прийнято вперше з 1985 року.
Раніше РБК-Україна розповідало, де і коли дивитися інавгурацію Трампа.
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