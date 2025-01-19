Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией. СМИ узнали детали

Победа Трампа на выборах в США

В начале ноября 2024 года в США прошли президентские выборы. В гонке одержал победу республиканец Дональд Трамп. Это уже второй его президентский срок.

Отметим, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет в помещении, а не на улице 20 января. Причиной стали опасно низкие температуры, которые прогнозируются в Вашингтоне в этот день. Такое решение было принято впервые с 1985 года.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где и когда смотреть инаугурацию Трампа.

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