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Трамп прибув до Білого дому

США, Понеділок 20 січня 2025 17:00
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Трамп прибув до Білого дому Фото: американський лідер Джо Байден та новообраний президент США Дональд Трамп з дружиною Меланію Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новообраний президент Дональд Трамп прибув до Білого дому. Його привітав американський президент Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.

Президент Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Трампа і Меланію Трамп, що прибули у Білий дім після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.

Трамп прибув до Білого дому

Фото: президенти США з дружинами (скрін відео)

Як правило, за даними видання, після ранкової служби обраний президент, обраний віце-президент та їхні подружжя зазвичай відвідують Білий дім, де обраний президент і президент, що йде у відставку, проводять коротку приватну зустріч.

Цього року очікується, що Байден і Трамп разом із подружжям будуть разом пити чай у Білому домі.

За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолію США на церемонію присяги.

Однак, як зауважує CNN, у 2021 році Трамп поставився до Байдена зневажливо і не продовжив традицію запрошувати обраного президента до Білого дому.

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп.

РБК-Україна писало, хто може стати ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.

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