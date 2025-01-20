Трамп прибув до Білого дому
Новообраний президент Дональд Трамп прибув до Білого дому. Його привітав американський президент Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.
Президент Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Трампа і Меланію Трамп, що прибули у Білий дім після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.
Фото: президенти США з дружинами (скрін відео)
Як правило, за даними видання, після ранкової служби обраний президент, обраний віце-президент та їхні подружжя зазвичай відвідують Білий дім, де обраний президент і президент, що йде у відставку, проводять коротку приватну зустріч.
Цього року очікується, що Байден і Трамп разом із подружжям будуть разом пити чай у Білому домі.
За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолію США на церемонію присяги.
Однак, як зауважує CNN, у 2021 році Трамп поставився до Байдена зневажливо і не продовжив традицію запрошувати обраного президента до Білого дому.
Інавгурація Трампа
Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп.
РБК-Україна писало, хто може стати ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.
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