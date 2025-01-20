Трамп прибув до Білого дому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN .

Президент Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Трампа і Меланію Трамп, що прибули у Білий дім після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.

Фото: президенти США з дружинами (скрін відео)

Як правило, за даними видання, після ранкової служби обраний президент, обраний віце-президент та їхні подружжя зазвичай відвідують Білий дім, де обраний президент і президент, що йде у відставку, проводять коротку приватну зустріч.

Цього року очікується, що Байден і Трамп разом із подружжям будуть разом пити чай у Білому домі.

За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолію США на церемонію присяги.