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Трамп прибыл в Белый дом

США, Понедельник 20 января 2025 17:00
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Трамп прибыл в Белый дом Фото: американский лидер Джо Байден и новоизбранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Новоизбранный президент Дональд Трамп прибыл в Белый дом. Его приветствовал американский президент Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.

Президент Байден и первая леди Джилл Байден поприветствовали избранного президента Трампа и Меланию Трамп, прибывших в Белый дом после службы в епископальной церкви Святого Иоанна.

Трамп прибыл в Белый дом

Фото: президенты США с женами (скрин видео)

Как правило, по данным издания, после утренней службы избранный президент, избранный вице-президент и их супруги обычно посещают Белый дом, где избранный президент и уходящий президент проводят короткую частную встречу.

В этом году ожидается, что Байден и Трамп вместе с супругами будут вместе пить чай в Белом доме.

По традиции президент, который покидает свой пост, сопровождает новоизбранного президента в Капитолий США на церемонию присяги.

Однако, как отмечает CNN, в 2021 году Трамп отнесся к Байдену пренебрежительно и не продолжил традицию приглашать избранного президента в Белый дом.

Инаугурация Трампа

Напомним, сегодня, 20 января, новым президентом США официально станет Дональд Трамп.

РБК-Украина писало, кто может стать ключевыми фигурами в администрации нового президента США.

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