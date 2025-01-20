Новоизбранный президент Дональд Трамп прибыл в Белый дом. Его приветствовал американский президент Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN .

Президент Байден и первая леди Джилл Байден поприветствовали избранного президента Трампа и Меланию Трамп, прибывших в Белый дом после службы в епископальной церкви Святого Иоанна.

Фото: президенты США с женами (скрин видео)

Как правило, по данным издания, после утренней службы избранный президент, избранный вице-президент и их супруги обычно посещают Белый дом, где избранный президент и уходящий президент проводят короткую частную встречу.

В этом году ожидается, что Байден и Трамп вместе с супругами будут вместе пить чай в Белом доме.

По традиции президент, который покидает свой пост, сопровождает новоизбранного президента в Капитолий США на церемонию присяги.