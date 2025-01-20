Трамп прибыл в Белый дом
Новоизбранный президент Дональд Трамп прибыл в Белый дом. Его приветствовал американский президент Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.
Президент Байден и первая леди Джилл Байден поприветствовали избранного президента Трампа и Меланию Трамп, прибывших в Белый дом после службы в епископальной церкви Святого Иоанна.
Фото: президенты США с женами (скрин видео)
Как правило, по данным издания, после утренней службы избранный президент, избранный вице-президент и их супруги обычно посещают Белый дом, где избранный президент и уходящий президент проводят короткую частную встречу.
В этом году ожидается, что Байден и Трамп вместе с супругами будут вместе пить чай в Белом доме.
По традиции президент, который покидает свой пост, сопровождает новоизбранного президента в Капитолий США на церемонию присяги.
Однако, как отмечает CNN, в 2021 году Трамп отнесся к Байдену пренебрежительно и не продолжил традицию приглашать избранного президента в Белый дом.
Инаугурация Трампа
Напомним, сегодня, 20 января, новым президентом США официально станет Дональд Трамп.
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