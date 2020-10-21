Трамп прервал запись интервью, заявив, что материала уже достаточно

Президент США Дональд Трамп прервал запись интервью телеканала CBS для программы "60 минут". Он сказал, что материала уже достаточно.
Об этом сообщает CNN.
Трамп проговорил с ведущей программы Лесли Стол 45 минут, после чего неожиданно завершил интервью.
Также он не вернулся ко второй части съемки, где он должен был появиться вместе с вице-президентом Майклом Пенсом.
Данный выпуск программы "60 минут" выйдет в воскресенье, 25 октября.
Позже Трамп пригрозил опубликовать интервью до назначеного срока.
"Я рассматриваю возможность публикации моего интервью с Лесли Шталь из "60 Minutes" до эфира! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое фальшивое и предвзятое интервью", - написал Трамп.
Ранее Twitter пометил запись Трампа вводящей в заблуждение.
Также ранее Facebook удалил публикацию президента США Дональда Трампа.