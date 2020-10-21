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Трамп прервал запись интервью, заявив, что материала уже достаточно

Вашингтон, Среда 21 октября 2020 05:26
Трамп прервал запись интервью, заявив, что материала уже достаточно
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп прервал запись интервью телеканала CBS для программы "60 минут". Он сказал, что материала уже достаточно.

Об этом сообщает CNN.

Трамп проговорил с ведущей программы Лесли Стол 45 минут, после чего неожиданно завершил интервью.

Также он не вернулся ко второй части съемки, где он должен был появиться вместе с вице-президентом Майклом Пенсом.

Данный выпуск программы "60 минут" выйдет в воскресенье, 25 октября.

Позже Трамп пригрозил опубликовать интервью до назначеного срока.

"Я рассматриваю возможность публикации моего интервью с Лесли Шталь из "60 Minutes" до эфира! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое фальшивое и предвзятое интервью", - написал Трамп.

Ранее Twitter пометил запись Трампа вводящей в заблуждение.

Также ранее Facebook удалил публикацию президента США Дональда Трампа.

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