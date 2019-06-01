Трамп прекратил льготный режим торговли с Индией

Соединенные Штаты Америки (США) с 5 июня 2019 прекратят льготный режим торговли с Индией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отметили в американском Конгрессе, льготный режим торговли позволял Индии беспошлинно экспортировать товаров на 5,7 млрд долларов в год. Индия была крупнейшим бенефициаром программы общей системы преференций (GSP).

По словам президента США Дональда Трампа, привилегированный режим торговли будет отменен, потому что Индия не смогла обеспечить справедливый доступ к своим рынкам.

"Я определил, что Индия не заверила Соединенные Штаты, что она обеспечит справедливый и разумный доступ к своим рынкам... Соответственно, целесообразно прекратить определение Индии как страны-бенефициара, что развивается", - отметил Трамп.

Кроме того, в правительстве Индии в ответ на заявление американского президента подчеркнули, что страна продолжит движение к построению прочных экономических связей с Соединенными Штатами.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет вводить пошлины на мексиканские товары в случае, если Мексика не наведет порядок на границе. Пошлины на мексиканские товары будут введены с 10 июня и будут составлять 5%.

Позже президент США добавил, что если ситуация на границе с Мексикой не будет изменена, до июля таможенные пошлины вырастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, в октябре - 25%.