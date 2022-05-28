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Трамп предположил, что может снова баллотироваться на пост президента США

Дональд Трамп (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне, штат Техас, отметил, что в свою президентскую каденцию не навел порядок с преступностью в стране. Но в случае повторного выдвижения на пост президента, сделает это максимально быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Если я когда-либо сделаю снова, а именно, выдвинусь на пост президента и выиграю, я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал", - заявил Трамп.

Экс-президент ранее неоднократно намекал, что готов вновь побороться за президентский пост в 2024 году, но прямо об этом никогда не заявлял, ссылаясь на то, что в таком случае на него будут распространяться специальные налоговые правила.

Ранее сообщалось, что Илон Маск заявил, что разблокирует аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. Предприниматель добавил, что такие запреты подрывают доверие к соцсети.

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Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки