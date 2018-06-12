Трамп предоставил лидеру КНДР "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия

Лидеры США и Северной Кореи договорились "установить новые отношения"

Президент США Дональд Трамп в подписанном в Сингапуре соглашении предоставил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну некие "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Трамп обязался предоставить Ким Чен Ыну некие "гарантии безопасности" в ответ на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Кроме того, лидеры обеих стран согласились установить новые отношения "в соответствии с желанием мира и процветания", а также заявили, что будут работать над идентификацией погибших в Корейской войне американских солдат. В документе не говорится о похищенных японских гражданах, о которых ранее упоминал Токио.

Также сообщается, что Трамп проведет итоговую пресс-конференцию перед вылетом в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова.