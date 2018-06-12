Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп предоставил лидеру КНДР "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия

НовостиПолитика    12.06.2018 - 10:19
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/whitehouse)
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/whitehouse)

Лидеры США и Северной Кореи договорились "установить новые отношения"

Президент США Дональд Трамп в подписанном в Сингапуре соглашении предоставил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну некие "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Трамп обязался предоставить Ким Чен Ыну некие "гарантии безопасности" в ответ на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Кроме того, лидеры обеих стран согласились установить новые отношения "в соответствии с желанием мира и процветания", а также заявили, что будут работать над идентификацией погибших в Корейской войне американских солдат. В документе не говорится о похищенных японских гражданах, о которых ранее упоминал Токио.

Также сообщается, что Трамп проведет итоговую пресс-конференцию перед вылетом в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова.  

 

Трамп назвал первые итоги переговоров с Ким Чен Ыном
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь