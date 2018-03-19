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Интервью

Трамп хочет применять смертную казнь против наркоторговцев

НовостиПолитика    19.03.2018 - 02:46
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Конгресс может ужесточить законы о наказании для торговцев наркотиками

Президент США Дональд Трамп обнародует в понедельник план по борьбе с кризисом наркотической зависимости, в котором будет предложено применять смертную казнь против наркоторговцев. Об этом сообщает Reuters.

Так, Конгресс может ужесточить законы о наказании за торговцев наркотиками.

План Белого дома также будет направлен на сокращение опиоидных предписаний на треть в течение следующих трех лет путем продвижения практики, которая уменьшает чрезмерное использование опиоидов в федеральных программах здравоохранения.

Трамп изложит свои предложения на мероприятии в Нью-Хэмпшире, которое сильно пострадало от зависимости.

"Министерство юстиции будет добиваться смертной казни против наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством", - сказал Эндрю Бремберг, директор Совета по внутренней политике Трампа.   

Однако в Белом доме не предлагали конкретных примеров того, когда было бы целесообразно добиваться смертной казни для торговцев наркотиками.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп 26 октября объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением опиатов.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, наркоторговля
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