Трамп хочет применять смертную казнь против наркоторговцев

Президент США Дональд Трамп обнародует в понедельник план по борьбе с кризисом наркотической зависимости, в котором будет предложено применять смертную казнь против наркоторговцев. Об этом сообщает Reuters.

Так, Конгресс может ужесточить законы о наказании за торговцев наркотиками.

План Белого дома также будет направлен на сокращение опиоидных предписаний на треть в течение следующих трех лет путем продвижения практики, которая уменьшает чрезмерное использование опиоидов в федеральных программах здравоохранения.

Трамп изложит свои предложения на мероприятии в Нью-Хэмпшире, которое сильно пострадало от зависимости.

"Министерство юстиции будет добиваться смертной казни против наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством", - сказал Эндрю Бремберг, директор Совета по внутренней политике Трампа.

Однако в Белом доме не предлагали конкретных примеров того, когда было бы целесообразно добиваться смертной казни для торговцев наркотиками.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп 26 октября объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением опиатов.