Трамп хоче застосовувати смертну кару проти наркоторговців

Президент США Дональд Трамп оприлюднить у понеділок план по боротьбі з кризою наркотичної залежності, в якому буде запропоновано застосовувати смертну кару проти наркоторговців. Про це повідомляє Reuters.

Так, Конгрес може посилити закони про покарання за торговців наркотиками.

План Білого дому також буде спрямований на скорочення опіоїдних приписів на третину протягом наступних трьох років шляхом просування практики, яка зменшує надмірне використання опіоїдів у федеральних програмах охорони здоров'я.

Трамп викладе свої пропозиції на заході в Нью-Хемпширі, яке сильно постраждало від залежності.

"Міністерство юстиції буде домагатися страти проти наркоторговців, коли це доречно у відповідності з чинним законодавством", - сказав Ендрю Бремберг, директор Ради з внутрішньої політики Трампа.

Проте в Білому домі не пропонували конкретних прикладів того, коли було б доцільно домагатися страти для торговців наркотиками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп 26 жовтня оголосив надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров'я в зв'язку з поширенням опіатів.