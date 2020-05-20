Трамп предложил провести саммит G7 в своей загородной резиденции Camp David. Ранее встреча была отменена из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отметим, Camp David находится в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона.

Camp David.

Напомним, ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни cообщал, что в 2020 году Трамп проведет саммит "Большой семерки" на курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Вскоре президент США из-за критики в средствах массовой информации отказался от идеи проведения саммита G7 в своем гольф-клубе в Майами.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры государств "Большой семерки" пообещали приложить все усилия к скорейшей разработки вакцины против коронавируса COVID-19.