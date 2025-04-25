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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп пояснив, що мав на увазі під кінцем війни в Україні за один день

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президенту США Дональду Трампу постійно нагадують про його передвиборчі обіцянки покласти край війні Росії проти України за 24 години. Але це було лише "перебільшення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа The Time.

"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення", - сказав він у відповідь на запитання про плани покласти край війні в Україні в перший же день

При цьому Трамп заявив, що хотів цим щось підкреслити, проте журналісти не змогли розпізнати його нерозбірливу мову.

"Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це закінчиться", - заявив президент США.

У відповідь на запитання, чому війна досі не закінчилася, Трамп заявив: "Ну, я не думаю, що це довго. Я маю на увазі, дивіться, я прийшов сюди три місяці тому. Ця війна триває вже три роки. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до неї жодного стосунку".

Трамп також заявив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був у Білому домі, а Володимир Путін ніколи б цього не зробив.

"Ніколи б не почалося. Ніколи б. І ви потім говорите, чому так довго? Ви чуєте це, Стіве? Війна вирує вже три роки. Я щойно приїхав сюди, і ви кажете, чому так довго?" - сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв про свій намір завершити війну Росії проти України за 24 години ще під час передвиборчої кампанії.

За даними опитування КМІС, у березні 2025 року меншість українців очікують, що за президента США Дональда Трампа Україна може розраховувати на справедливий мир.

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