Трамп пояснив, чому не називає Путіна диктатором

Президент США Дональд Трамп не називає Володимира Путіна диктатором, адже з ним доводиться укладати угоди.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив в інтерв’ю кореспонденту американської медіагрупи Gray Media Джону Декеру, стенограма якого опублікована на сайті Roll Call .

За словами Трампа, у міжнародній політиці важливо не ображати тих, із ким доводиться вести переговори. Саме тому він вважає недоцільним використовувати різкі висловлювання на адресу російського керівництва.

"Я не називаю Путіна диктатором, бо мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не обзиваю їх. Я - майстер укладання угод. Я завжди був дуже вправним укладачем угод. Саме завдяки угодам я став дуже багатим. Тому я не ходжу й не висміюю людей", - сказав президент США.

Трамп переконаний, що публічні образи та висміювання інших державних керівників можуть ускладнювати дипломатичні домовленості.

Він протиставив власний підхід політиці колишнього президента США Джо Байдена, якого звинуватив у постійному висміюванні Росії.

На думку Трампа, така поведінка стала одним із чинників, що призвели до війни в Україні.

"Байден постійно насміхався з Росії. Він казав, що це "заправка з ядерною зброєю" чи щось подібне. Але ви не можете так говорити з людиною, яка має величезний ядерний арсенал. Це одна з причин, чому почалася ця війна", - заявив президент США.

Водночас він не навів конкретних доказів того, що саме насмішки Байдена стали причиною російського вторгнення в Україну.