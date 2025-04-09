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Под ударом Temu и AliExpress: Трамп утроил пошлины на дешевые товары из Китая

США, Среда 09 апреля 2025 08:45
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Под ударом Temu и AliExpress: Трамп утроил пошлины на дешевые товары из Китая Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

США утроили пошлины против Китая. Они касаются недорогого сегмента товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, наряду с повышением общей ставки пошлин для Китая, президент США Дональд Трамп подписал указ, утроивший пошлины на товары стоимостью менее 800 долларов из этой страны.

"Первоначально эти товары должны были облагаться пошлинами в размере 30% со 2 мая. Однако последний указ Трампа повысил ставки до 90%", - пишет издание.

Журналисты CNN не исключают, что это повлияет на американцев, которые заказывают на таких сайтах, как Shein, Temu и AliExpress, что, вероятно, приведет к повышению цен на товары.

На данный момент посылки стоимостью менее 800 долларов США освобождены от пошлин.

Пошлины Трампа

2 апреля Дональд Трамп ввел пошлины для ключевых торговых партнеров США. Нововведение затронет торговлю на триллионы долларов.

В частности, вступили в силу 34% тарифы на импорт из Китая. Пекин решил ввести с 10 апреля 34% пошлины для импорта из США.

Решение Трампа о пошлинах в Пекине назвали "типичным актом одностороннего запугивания". На днях Трамп заявил, что США могут ввести на импорт из Китая дополнительные 50% тарифы, если Пекин не отменит 34% тарифы на американские товары.

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