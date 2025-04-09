Под ударом Temu и AliExpress: Трамп утроил пошлины на дешевые товары из Китая
США утроили пошлины против Китая. Они касаются недорогого сегмента товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Так, наряду с повышением общей ставки пошлин для Китая, президент США Дональд Трамп подписал указ, утроивший пошлины на товары стоимостью менее 800 долларов из этой страны.
"Первоначально эти товары должны были облагаться пошлинами в размере 30% со 2 мая. Однако последний указ Трампа повысил ставки до 90%", - пишет издание.
Журналисты CNN не исключают, что это повлияет на американцев, которые заказывают на таких сайтах, как Shein, Temu и AliExpress, что, вероятно, приведет к повышению цен на товары.
На данный момент посылки стоимостью менее 800 долларов США освобождены от пошлин.
Пошлины Трампа
2 апреля Дональд Трамп ввел пошлины для ключевых торговых партнеров США. Нововведение затронет торговлю на триллионы долларов.
В частности, вступили в силу 34% тарифы на импорт из Китая. Пекин решил ввести с 10 апреля 34% пошлины для импорта из США.
Решение Трампа о пошлинах в Пекине назвали "типичным актом одностороннего запугивания". На днях Трамп заявил, что США могут ввести на импорт из Китая дополнительные 50% тарифы, если Пекин не отменит 34% тарифы на американские товары.
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