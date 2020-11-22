Трамп потребовал пересчет голосов в Джорджии, где с минимальным отрывом победил Байден

Команда юристов президента США Дональда Трампа потребовала пересчет голосов в штате Джорджия. Там на выборах президента побеждает демократ Джо Байден.

Об этом сообщает AFP.

Государственный секретарь-республиканец Брэд Раффенспергер в пятницу подтвердил результаты выборов в штате, где Байден победил Трампа с отрывом в 12 670 голосов или 0,25%. Штат дает Байдену 16 голосов выборщиков.

"Сегодня кампания Трампа подала петицию о пересчете голосов в Джорджии. Мы стремимся обеспечить соблюдение всех аспектов закона штата Джорджия и Конституции США, чтобы учитывались все законные голоса. Президент Трамп и его кампания продолжают настаивать на честном пересчете голосов в Джорджии, который должен включать сопоставление подписей и другие жизненно важные гарантии", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, в котором он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте. Окончательные результаты там объявят сегодня.

Ранее Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может готовиться к передачи власти, поскольку есть "сотни тысяч" доказательств фальсификации выборов.