Трамп попытается переубедить выборщиков, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (flickr)

Президент США Дональд Трамп планирует через контролирующих законодательные органы Пенсильвании и Мичигана республиканцев добиться пересмотра выборов в штатах. Но даже в таком случае он не наберет необходимые для победы 270 голосов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.



Собеседники агентства заявили, что Трамп решил действовать через влиятельных законодателей от республиканцев. В частности, речь идет о штатах Мичиган и Пенсильвания, где по предварительным данным победил Джо Байден.



Источник Reuters в предвыборном штабе Трампа заявил, что стратегия президента заключается в том, чтобы поставить под сомнения подсчет бюллетеней в крупных городах, которые традиционно голосуют за демократов.



Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.