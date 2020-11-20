Трамп спробує переконати виборців, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (flickr)

Президент США Дональд Трамп планує через контролюючих законодавчі органи Пенсільванії і Мічигану республіканців домогтися перегляду виборів у штатах. Але навіть в такому разі він не набере необхідні для перемоги 270 голосів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох знайомих з ситуацією джерела.



Співрозмовники агентства заявили, що Трамп вирішив діяти через впливових законодавців від республіканців. Зокрема, мова йде про штати Мічиган і Пенсільванія, де за попередніми даними переміг Джо Байден.



Джерело Reuters в передвиборчому штабі Трампа заявив, що стратегія президента полягає в тому, щоб поставити під сумнів підрахунок бюлетенів у великих містах, які традиційно голосують за демократів.



Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах у США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.