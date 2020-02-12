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Трамп попросил Сенат не поддерживать ограничение его военных полномочий

Новости » Политика     12.02.2020 - 22:56
Трамп попросил Сенат не поддерживать ограничение его военных полномочий
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Согласование данной резолюции будет "очень плохим сигналом"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к американскому Сенату с просьбой не поддерживать резолюцию об ограничении его военных полномочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера в Twitter.

По словам Трампа, для безопасности США очень важно, чтобы Сенат проголосовал против резолюции, предложенной представителями демократической партии.

"Что касается Ирана, то у нас все очень хорошо, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в большинстве своем поддерживают нашу атаку на террориста (иранского генерала, - ред.) Сулеймани. Если бы мои руки были связаны, у Ирана был бы удачный день", - заявил он.

Кроме того, американский президент отметил, что ограничение его военных полномочий "послужит очень плохим сигналом".

"Демократы пытаются опозорить Республиканскую партию. Не позвольте этому случиться", - подчеркнул Трамп.

Трамп попросил Сенат не поддерживать ограничение его военных полномочий

Трамп попросил Сенат не поддерживать ограничение его военных полномочий

Напомним, 10 января Палата представителей Соединенных Штатов Америки поддержала резолюцию об ограничении военных полномочий президента Трампа. Документ поддержали 224 члены палаты, еще 194 - высказались против.

Как писало РБК-Украина, резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа внесла на рассмотрение американского Конгресса спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Резолюция была предложена с целью избежания возможности объявления войны Ирану.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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