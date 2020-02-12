Трамп попросил Сенат не поддерживать ограничение его военных полномочий

Фото: Дональд Трамп (The White House)

Согласование данной резолюции будет "очень плохим сигналом"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к американскому Сенату с просьбой не поддерживать резолюцию об ограничении его военных полномочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера в Twitter.

По словам Трампа, для безопасности США очень важно, чтобы Сенат проголосовал против резолюции, предложенной представителями демократической партии.

"Что касается Ирана, то у нас все очень хорошо, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в большинстве своем поддерживают нашу атаку на террориста (иранского генерала, - ред.) Сулеймани. Если бы мои руки были связаны, у Ирана был бы удачный день", - заявил он.

Кроме того, американский президент отметил, что ограничение его военных полномочий "послужит очень плохим сигналом".

"Демократы пытаются опозорить Республиканскую партию. Не позвольте этому случиться", - подчеркнул Трамп.

Напомним, 10 января Палата представителей Соединенных Штатов Америки поддержала резолюцию об ограничении военных полномочий президента Трампа. Документ поддержали 224 члены палаты, еще 194 - высказались против.

Как писало РБК-Украина, резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа внесла на рассмотрение американского Конгресса спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Резолюция была предложена с целью избежания возможности объявления войны Ирану.