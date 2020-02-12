Трамп попросив Сенат не підтримувати обмеження його військових повноважень

Фото: Дональд Трамп (The White House)

Погодження даної резолюції буде "дуже поганим сигналом"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся до американського Сенату з проханням не підтримувати резолюцію про обмеження його військових повноважень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера в Twitter.

За словами Трампа, для безпеки США дуже важливо, щоб Сенат проголосував проти резолюції, запропонованої представниками демократичної партії.

"Що стосується Ірану, то у нас все дуже добре, і зараз не час проявляти слабість. Американці в більшості підтримують нашу атаку на терориста (іранського генерала, - ред.) Сулеймані. Якби мої руки були зв'язаними, в Ірану був би вдалий день", - заявив він.

Крім того, американський президент зазначив, що обмеження його військових повноважень "послужить дуже поганим сигналом".

"Демократи намагаються осоромити Республіканську партію. Не дозвольте цьому статися", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, 10 січня Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала резолюцію про обмеження військових повноважень президента Трампа. Документ підтримали 224 члени палати, ще 194 - висловилися проти.

Як писало РБК-Україна, резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа внесла на розгляд американського Конгресу спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Резолюція була запропонована з метою уникнення можливості оголошення війни Ірану.