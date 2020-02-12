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Трамп попросив Сенат не підтримувати обмеження його військових повноважень

Новини » Політика     12.02.2020 - 22:56
Трамп попросив Сенат не підтримувати обмеження його військових повноважень
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Погодження даної резолюції буде "дуже поганим сигналом"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся до американського Сенату з проханням не підтримувати резолюцію про обмеження його військових повноважень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера в Twitter.

За словами Трампа, для безпеки США дуже важливо, щоб Сенат проголосував проти резолюції, запропонованої представниками демократичної партії.

"Що стосується Ірану, то у нас все дуже добре, і зараз не час проявляти слабість. Американці в більшості підтримують нашу атаку на терориста (іранського генерала, - ред.) Сулеймані. Якби мої руки були зв'язаними, в Ірану був би вдалий день", - заявив він.

Крім того, американський президент зазначив, що обмеження його військових повноважень "послужить дуже поганим сигналом".

"Демократи намагаються осоромити Республіканську партію. Не дозвольте цьому статися", - наголосив Трамп.

Трамп попросив Сенат не підтримувати обмеження його військових повноважень

Трамп попросив Сенат не підтримувати обмеження його військових повноважень

Нагадаємо, 10 січня Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала резолюцію про обмеження військових повноважень президента Трампа. Документ підтримали 224 члени палати, ще 194 - висловилися проти.

Як писало РБК-Україна, резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа внесла на розгляд американського Конгресу спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Резолюція була запропонована з метою уникнення можливості оголошення війни Ірану.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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