Трамп пообіцяв знову закрити кордон і не пускати в США біженців з Гази

"Я забороню переселення біженців з охоплених терором районів, таких як Сектор Газа, і ми закриємо наш кордон і повернемо заборону на поїздки", — сказав Трамп у четвер увечері у Вашингтоні на спільному заході із донором Республіканської партії, мільярдеркою Міріам Адельсон.

Зауваження Трампа прозвучали на заході, присвяченому боротьбі з антисемітизмом, оскільки він намагається розширити своє охоплення єврейських виборців перед виборами в листопаді.

Протягом усієї промови Трамп часто казав, що його підтримка Ізраїлю має призвести до кращої політичної підтримки євреїв серед американців. Зрештою він закінчив тим, що висловив переконання у знищенні Ізраїлю у разі його програшу на виборах.

Заборона Трампа

Через тиждень після вступу на посаду Трамп ввів у дію заборону на в’їзд для вихідців з деяких переважно мусульманських країн, викликавши хаос в аеропортах і протести. Судді заблокували початкову заборону, але зміни в політиці зрештою призвели до того, що її підтримав Верховний суд США, який відхилив заяви про те, що вона спрямована проти мусульман.