Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні і не допустити Третю світову

Які ще заяви пролунали від Трампа

Нагадаємо, під час цього ж виступу обраний президент США також заявив, що хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну в Україні. Однак моменту зустрів потрібно дочекатися.

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, - це зустрітися з президентом Путіним, який заявив, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож нам потрібно дочекатися цього, але ми маємо зупинити цю війну", - наголосив Трамп.

Також він вкотре повторив, що якщо б він був президентом, то цієї війни ніколи б не сталося.

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