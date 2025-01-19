Трамп пообіцяв розблокувати TikTok у США, але є умова

У понеділок обраний президент США Дональд Трамп видасть указ про відтермінування у виконанні закону про заборону TikTok у країні. Документ буде видано після інавгурації, однак і тут є умова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
"Указ також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала вберегти TikTok від блокування до мого указу, не буде притягнута до відповідальності", - пише Трамп.
Крім цього він описав, як бачить можливість вирішення проблеми, щоб соцмережа продовжила діяльність у США. Йдеться і про придбання 50% власності Штатами.
"Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США Tik Tok не буде. З нашою згодою він коштуватиме сотні мільярдів, а може й трильйони доларів. Тому моя початкова ідея - спільна компанія з нинішніх власників і/або нових, де США отримають 50%", - пояснив він.
Нагадаємо, у неділю в США набув чинності закон про заборону TikTok на території країни, оскільки материнська компанія ByteDance - не продала платформу.
У зв'язку з цим, станом на 22:50 за місцевим часом, із магазинів застосунків Apple і Google було видалено соцмережу, а під час заходу неї, в кого її було встановлено, висвічувалося відповідне вікно.
"Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон, що забороняє TikTok. На жаль, це означає, що наразі ви не можете використовувати TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, щойно вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами", - йшлося в повідомленні.
Через спливаюче вікно дехто не міг перегорнути стрічку відео, а в інших і зовсім був лише напис на білому тлі.
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