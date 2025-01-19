Трамп пообещал разблокировать TikTok в США, но есть условие

В понедельник избранный президент США Дональд Трамп издаст указ об отсрочке в исполнении закона о запрете TikTok в стране. Документ будет издан после инаугуруации, однако и тут есть условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
"Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки до моего указа, не будет привлечена к ответственности", - пишет Трамп.
Помимо этого он описал, как видит возможность решения проблемы, чтобы соцсеть продолжила деятельность в США. Речь идет и приобретении 50% собственности Штатами.
"Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя первоначальная идея – совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%", - пояснил он.
Напомним, в воскресенье в США вступил закон о запрете TikTok на территории страны, поскольку материнская компания ByteDance - не продала платформу.
В связи с этим, по состоянию на 22:50 по местному времени, из магазинов приложений Apple и Google была удалена соцсеть, а при заходе нее, у кого она была установлена, высвечивалось соответствующее окно.
"Извините, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что на данный момент вы не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами", - говорилось в сообщении.
Из-за всплывающего окна некоторые не могли пролистать ленту видео, а у других и вовсе была исключительно надпись на белом фоне.
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