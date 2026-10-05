Трамп пообіцяв Росії допомогу через випадок легеневої чуми в Іркутській області

Президент США визнав, що знає про ситуацію в Іркутській області, хоча публічно її досі не коментував. За його словами, колись людство вміло контролювати чуму, але збудники стали сильнішими, "як армія", а ліки, які раніше працювали, тепер діють гірше.

"Тож ми допоможемо. Будь-кому, хто має таку проблему, ми завжди готові допомогти", - запевнив Трамп.

У ніч на 2 жовтня в лікарні міста Шелехов померла 28-річна лаборантка Іркутського протичумного інституту. За даними місцевих ЗМІ, за тиждень до цього вона розбила на роботі пробірку зі збудником легеневої чуми.