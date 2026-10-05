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Трамп пообіцяв Росії допомогу через випадок легеневої чуми в Іркутській області

23:34 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США готові допомогти Росії після випадку легеневої чуми в Іркутській області. Від хвороби там померла 28-річна лаборантка протичумного інституту, близько 200 людей ізолювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа журналістам 5 жовтня.

Президент США визнав, що знає про ситуацію в Іркутській області, хоча публічно її досі не коментував. За його словами, колись людство вміло контролювати чуму, але збудники стали сильнішими, "як армія", а ліки, які раніше працювали, тепер діють гірше.

"Тож ми допоможемо. Будь-кому, хто має таку проблему, ми завжди готові допомогти", - запевнив Трамп.

У ніч на 2 жовтня в лікарні міста Шелехов померла 28-річна лаборантка Іркутського протичумного інституту. За даними місцевих ЗМІ, за тиждень до цього вона розбила на роботі пробірку зі збудником легеневої чуми.

Стаціонар лікарні закрили на карантин, а близько 200 людей, які контактували з жінкою, ізолювали та взяли під нагляд медиків. Офіційно діагноз влада Іркутської області не називає, згадуючи лише "особливо небезпечну інфекцію". Про смерть від чуми публічно заявив глава сусідньої Бурятії Олексій Циденов.

Це найважча форма хвороби, яка, на відміну від бубонної, передається від людини до людини через дихальні шляхи. До цього випадку в Росії не фіксували зараження людей чумою з 2017 року.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп