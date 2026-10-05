Трамп пообещал России помощь из-за легочной чумы в Иркутской области

Президент США признал, что знает ситуацию в Иркутской области, хотя публично ее до сих пор не комментировал. По его словам, когда-то человечество умело контролировать чуму, но возбудители стали сильнее, "как армия", а ранее работавшие лекарства теперь действуют хуже.

"Поэтому мы поможем. Любому, кто имеет такую проблему, мы всегда готовы помочь", - заверил Трамп.

В ночь на 2 октября в больнице города Шелехов скончалась 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института. По данным местных СМИ, за неделю до этого она разбила на работе пробирку с возбудителем легочной чумы.