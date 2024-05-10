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Трамп пообіцяв нафтовикам поступки в обмін на 1 млрд доларів для його кампанії, - WP

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Наталія Юрченко

Кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував угоду нафтовим компаніям. Він запропонував поступки нафтовикам, якщо вони дадуть 1 млрд доларів на його президентську кампанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Минулого місяця Трамп провів зустріч з низкою керівників нафтових компаній. За даними видання, там були присутні гендиректор і засновник Venture Global Майк Сабель та генеральний директор Cheniere EnergyДжек Фуско, які є одними з лідерів на ринку. Також були присутні представники компаній Chevron, Continental Resources, Exxon і Occidental Petroleum.

На зустрічі один з керівників поскаржився на обтяжливі економічні обмеження. Трамп, як пише WP, приголомшив їх відповіддю. Він заявив, що нафтові компанії достатньо багаті, щоб зібрати 1 млрд доларів і повернути його до Білого дому.

Натомість Трамп пообіцяв їм скасувати десятки екологічних правил і політики президента Джо Байдена, а також не вводити нові. Йдеться про припинення надання нових дозволів на експорт зрідженого природного газу.

Також Трамп заявив, що видасть дозволи на буріння у Мексиканській затоці і скасує обмеження на буріння в Алясці. Причому експрезидент пообіцяв зробити це "у перший же день".

За даними WP, Трамп обіцяв скасувати "мандат" Байдена щодо електромобілів, який він назвав смішним.

Видання зазначає, що США зараз видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна, попри обмеження Байдена. Минулого року нафтові компанії видобували близько 1,3 млн барелів в день, а лідери на ринку 

 

Вибори у США

Вибори президента у США відбудуться 5 листопада. Як і очікувалося, головними кандидатами на пост президента залишаються демократ і чинний лідер Джо Байден та республіканець Дональд Трамп (колишній президент).

Додамо, що Трамп виступає за обмеження допомоги Україні. Раніше він заявив, що підтримує виділення допомоги, але не як "подарунок", а у вигляді позики.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп