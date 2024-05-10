Трамп пообіцяв нафтовикам поступки в обмін на 1 млрд доларів для його кампанії, - WP

Кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував угоду нафтовим компаніям. Він запропонував поступки нафтовикам, якщо вони дадуть 1 млрд доларів на його президентську кампанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Минулого місяця Трамп провів зустріч з низкою керівників нафтових компаній. За даними видання, там були присутні гендиректор і засновник Venture Global Майк Сабель та генеральний директор Cheniere EnergyДжек Фуско, які є одними з лідерів на ринку. Також були присутні представники компаній Chevron, Continental Resources, Exxon і Occidental Petroleum.

На зустрічі один з керівників поскаржився на обтяжливі економічні обмеження. Трамп, як пише WP, приголомшив їх відповіддю. Він заявив, що нафтові компанії достатньо багаті, щоб зібрати 1 млрд доларів і повернути його до Білого дому.

Натомість Трамп пообіцяв їм скасувати десятки екологічних правил і політики президента Джо Байдена, а також не вводити нові. Йдеться про припинення надання нових дозволів на експорт зрідженого природного газу.

Також Трамп заявив, що видасть дозволи на буріння у Мексиканській затоці і скасує обмеження на буріння в Алясці. Причому експрезидент пообіцяв зробити це "у перший же день".

За даними WP, Трамп обіцяв скасувати "мандат" Байдена щодо електромобілів, який він назвав смішним.