Трамп пообещал нефтяникам уступки в обмен на 1 млрд долларов для его кампании, - WP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил сделку нефтяным компаниям. Он предложил уступки нефтяникам, если они дадут 1 млрд долларов на его президентскую кампанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В прошлом месяце Трамп провел встречу с рядом руководителей нефтяных компаний. По данным издания, там присутствовали гендиректор и основатель Venture Global Майк Сабель и генеральный директор Cheniere Energy Джек Фуско, которые являются одними из лидеров на рынке. Также присутствовали представители компаний Chevron, Continental Resources, Exxon и Occidental Petroleum.

На встрече один из руководителей пожаловался на обременительные экономические ограничения. Трамп, как пишет WP, ошеломил их ответом. Он заявил, что нефтяные компании достаточно богаты, чтобы собрать 1 млрд долларов и вернуть его в Белый дом.

Трамп пообещал им отменить десятки экологических правил и политики президента Джо Байдена, а также не вводить новые. Речь идет о прекращении предоставления новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа.

Также Трамп заявил, что выдаст разрешения на бурение в Мексиканском заливе и отменит ограничения на бурение в Аляске. Причем экс-президент пообещал сделать это "в первый же день".

По данным WP, Трамп обещал отменить "мандат" Байдена по поводу электромобилей, который он назвал смешным.